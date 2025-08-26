Губернатор Андрей Воробьев: в Балашихинской ЦРБ за год сделали монолит здания

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку Балашихинской ЦРБ и проверил, как ведутся работы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Больницу возводят в микрорайоне Ольгино в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке российского президента Владимира Путина. Новое медучреждение будет одним из самых современных в Подмосковье, а также крупнейшей многопрофильной клиникой на востоке региона. Здесь смогут получать высокотехнологичную медпомощь жители Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Богородского округа.

Губернатор Подмосковья напомнил, что в августе 2024 года в области был запущен большой детский стационар им. Рошаля в Красногорске. Это знаковый проект, который поддержал глава государства. Госпиталь уже успешно работает, за год команда медиков сделала огромное число операций, спасла тысячи жизней детей.

«А здесь, в Балашихе, — еще более масштабное строительство, которое касается всего восточного направления Подмосковья, где проживает более 2 млн человек. За год мы здесь, по сути, построили все, что называется монолитом, и до конца 2025-го закроем контур. А в следующие два года будем делать все, что связано с инженеркой и отделкой», — сказал Воробьев.

Фото - © Александра Степанова Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

По его словам, еще в новую больницу планируется приобрести большое количество оборудования, а также качественно подготовить всю инфраструктуру.

Как уточнил глава региона, это большой проект, который поддержан президентом. Власти области должны реализовать его в конце 2027 года — начале 2028 года.

«И такой проект у нас не единственный — в сентябре планируем выйти на строительство еще одного большого и очень нужного медицинского центра в Мытищах. Хотим его также сделать флагманским, построив стационар, который будет оснащен по последнему слову медицинской техники, и обслуживать жителей Ярославского направления», — добавил губернатор.

Он также поблагодарил всех врачей, которые приезжают в регион, строителей, реализующих эти очень важные проекты, за то, что они кардинально меняют качество медицины, доступность к высокотехнологичным медуслугам в Подмосковье.

Готовность объекта и работа на стройплощадке

На сегодняшний день больница возведена на 26,5%. Специалисты сейчас занимаются бетонированием парапета крыши на одном из 4 блоков основного корпуса, устанавливают окна, ведут монтаж внутренних инженерных сетей. Одновременно еще утепляется фасад.

Стройка не останавливается, работы идут круглосуточно. На объекте трудятся около 600 человек и свыше 30 единиц техники. Контролировать процесс помогает система «Цифровой бригадир» на основе ИИ, которая отслеживает ход работ, наличие необходимых специалистов, техники и оборудования, соблюдение правил безопасности.

«На сегодняшний момент у нас завершающий этап возведения монолитной конструкции. Остался еще один этаж, который мы должны закончить в первой декаде сентября. Идем даже чуть-чуть с опережением графика, что позволяет приступать уже к внутренним работам – инженерке, отделке и всему остальному, что касается финальной стадии», — поделился первый вице-президент строительной компании-подрядчика Илья Демидов.

Он добавил, что в конце 2027 года строители должны передать под монтаж все оборудование, а далее – пуско-наладка всех систем и открытие нового медучреждения.

Какой будет больница

Общая площадь здания составит более свыше 160 тыс. кв. м. Всего будет два корпуса: 10-этажный главный и патологоанатомический.

Больница рассчитана на 1123 койки (терапевтические, кардиологические, хирургические, реанимации и интенсивной терапии). Работать в медучреждении будут около 3 тыс. специалистов, включая свыше 700 врачей. Пациентам будут оказывать помощь по 26 профилям.

Медучреждение оснастят передовым оборудованием, в том числе порядка 30 единицами тяжелой техники. Предусмотрены 23 операционные с новейшими решениями в области телемедицины. А ТМК-консультации будут проводиться в кабинетах специалистов и в помещениях общего пользования – переговорных, конференц-залах.

Кроме того, в структуре есть и КДЦ на 300 посещений в смену, и региональный сосудистый центр. Для оперативной доставки пострадавших сделают вертолетную площадку.

Для удобства медработников и пациентов при строительстве масштабного объекта продумана каждая мелочь – четкая навигация, разделение потоков посетителей, комфортные зоны ожидания, доступные парковки.

Уже можно увидеть, как будут выглядеть кабинеты врачей со смотровыми, палаты и регистратура, примеры навигации, информтабличек, экранов, мебель в коридорах. Шоурум показали губернатору.

«Мы отработали с дизайнерами и инженерами типовые решения по отделочным работам. Сейчас представили типовой холл, входную зону, кабинет врача, смотровую и палату. Пока это только первые наши варианты, но основная концепция уже выработалась. Дизайнеры продолжат работу в этом направлении и будут масштабировать свои идеи на весь объект», — сказал руководитель проекта Игорь Веселов.