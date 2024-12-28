Горячая линия по паллиативной помощи в Подмосковье обработала 12 тыс звонков в 2024 году

В Подмосковье работает координационный центр с круглосуточной многоканальной «горячей линией» по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. Его основной задачей является повышение качества и доступности медицинской помощи паллиативным пациентам в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«В Московской области для паллиативных пациентов и их близких работают координационный центр, интернет-портал, школы по обучению уходу и «горячая линия» по приему обращений, отделения в стационарах, кабинеты в поликлиниках и выездные патронажные бригады, которые оказывают медицинскую помощь на дому. Колл-центр круглосуточно принимает обращения пациентов и их родственников. Всего с начала года его операторы обработали более 12 тыс. звонков», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: 8 (498) 683-83-83.

В Подмосковье работает интернет-портал «Паллиативная помощь». Он содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными и другие важные разделы. Также на портале реализована карта паллиативной помощи Подмосковья, где содержится информация о медицинских учреждениях с учетом методов диагностики, специализации, профиля оказания медицинской помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.