В Госдуме разработали законопроект о дифференцированной оплате в вузах

Петербургский депутат Андрей Рябоконь внес на рассмотрение поправки в закон «Об образовании», которые предполагают установление дифференцированной стоимости обучения для студентов платных отделений в зависимости от их результатов ЕГЭ, сообщает «Парламентская газета» .

Согласно инициативе, абитуриенты, недобравшие всего несколько баллов для поступления на бюджет, смогут платить меньше, чем те, кто едва преодолел минимальный порог.

Рябоконь предлагает дополнить статью 101 закона положением, согласно которому вузы будут обязаны устанавливать гибкую шкалу оплаты для коммерческих студентов. Конкретные критерии определения стоимости обучения должны разработать в правительстве.

Депутат отмечает, что в последние годы ситуация с поступлением усложнилась: бюджетных мест не хватает даже отличникам, а стоимость платного обучения растет быстрее инфляции.

Несправедливо, когда студент, недобравший 1-2 балла, и тот, кто еле перешагнул минимальный порог, платят одинаково», — подчеркивает Рябоконь.

Некоторые вузы уже ввели подобную систему самостоятельно. Например, Финансовый университет при правительстве РФ дает скидки до 80% для абитуриентов с высокими баллами.мВШЭ предлагает снижение стоимости на 25-75% в зависимости от результатов ЕГЭ.

Однако в Минпросвещения идею раскритиковали, сославшись на автономию вузов и риск недофинансирования образовательных программ. Год назад аналогичное предложение Рябоконь уже направлял в ведомство, но тогда его отклонили.