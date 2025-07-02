Буровая установка рухнула в Суэцком заливе

Четверо человек погибли при крушении буровой установки в Суэцком заливе

В Суэцком заливе произошло обрушение буровой платформы Adam Marine 12, принадлежащей одной из египетских нефтяных компаний, сообщает ТАСС .

По данным министерства нефти и минеральных ресурсов страны, инцидент произошел недалеко от побережья Гебель-эз-Зейт. На место происшествия незамедлительно отправились министр нефти Карим Бадави и министр труда.

Как пишет издание Al-Youm as-Sabia, в результате катастрофы погибли как минимум четыре человека, еще 21 пострадал. В настоящий момент ведутся поиски шестерых пропавших без вести.

Официальные власти пока не подтвердили эту информацию. Причины обрушения буровой установки остаются неизвестными.