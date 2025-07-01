Крым выставил на продажу ключевые морские порты

Власти Крыма объявили о начале приватизации двух ключевых морских портов — Ялтинского и Евпаторийского, сообщает «КоммерсантЪ» .

Общая стартовая стоимость активов составляет 1,7 млрд рублей, из которых 1,49 млрд приходится на Ялту, а 192,9 млн — на Евпаторию. Торги пройдут в августе: заявки принимаются до 28 июля, а аукцион назначен на 1-е число. Покупателям предложат 100% акций обоих предприятий.

Несмотря на инфраструктурные возможности, порты работают с минимальной загрузкой. По итогам 2025 года Евпаторийский терминал переработал лишь 77,7 тыс. тонн грузов, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. Пассажиропоток обоих объектов едва превысил 399 тыс. человек. Как заявил глава республики Сергей Аксёнов, мощности задействованы менее чем на 10%.

Основной проблемой остаются западные ограничения, блокирующие международное судоходство. Власти делают ставку на развитие круизного туризма, яхтинга и пассажирских перевозок, однако эксперты скептически оценивают ближайшие перспективы. Отсутствие российских круизных лайнеров, завышенные страховые тарифы и неопределённость с грузовой базой осложняют расчёты на быструю окупаемость.

Наибольший интерес для инвесторов представляет Ялтинский порт, способный ежегодно обслуживать до 1,3 млн пассажиров. Аналитики допускают, что при среднесрочных вложениях в редевелопмент объект может стать прибыльным.