Головная боль и расстройство пищеварения: опасности употребления витамина С

Все мы помним, как в детстве с радостью жевали аскорбинку, считая ее абсолютно безвредной. Но правда ли, что витамин C — это только полезное вещество? В действительности его переизбыток может принести немало проблем организму, рассказала РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Витамин C (аскорбиновая кислота) необходим для поддержания иммунной системы, образования коллагена и защиты клеток от повреждений. Однако, несмотря на свою важность, он должен поступать в организм в строго ограниченных количествах. Чрезмерное потребление витамина C может вызвать неприятные последствия.

«Витамин C активно работает в сочетании с другими веществами, такими как витамины B9 и E, но вот в комбинации с медью или витамином B12 его эффективность снижается», — предостерегла терапевт.

Несмотря на то, что этот витамин имеет ключевое значение для иммунитета, здоровья сердца и сосудов и кожи, его избыточное потребление может привести к передозировке, вызывая головные боли, проблемы с пищеварением и скачки давления. Вредить может и постоянный прием добавок без контроля, что повышает нагрузку на поджелудочную железу и увеличивает риск диабета.

«Рекомендуемая суточная доза витамина C для взрослого человека — около 75–90 мг. Это количество можно получить из пищи, богатой аскорбиновой кислотой, такой как киви, шиповник, черная смородина и болгарский перец. Продукты могут легко покрыть дневную потребность, а добавки обычно требуются только в периоды простуд или для восстановления после болезней», — рассказала Бурнацкая.

Дефицит витамина C, как правило, вызывает цингу — болезнь, сопровождающуюся кровоточивостью десен, слабостью и отечностью. Однако дефицит витамина встречается редко. Куда чаще люди сталкиваются с передозировкой, особенно если используют синтетические добавки. Принимая слишком много аскорбиновой кислоты, можно столкнуться с головной болью, бессонницей и даже расстройством пищеварения.

«Чтобы избежать неприятных последствий, важно следить за дозировкой. Лучше получать витамин C из продуктов, а добавки использовать только по необходимости. Проконсультируйтесь с врачом, если есть сомнения в потребности в дополнительном витамине C», — посоветовала эксперт.

Витамин C необходим для здоровья, но его избыточное количество может стать опасным. Важно соблюдать баланс и не увлекаться добавками, чтобы не навредить организму, заключила Бурнацкая.