Голикова предложила Воробьеву рассмотреть запуск проекта «Здоровое долголетие»

«Готовы ли вы, Андрей Юрьевич, к тем пилотам, которые вы предложили, добавить основной или сделать его зонтичным — „Здоровое долголетие“? Как регион возглавить это движение вместе с вашим искусственным интеллектом, вместе с тем, что вы предлагали», — сказала зампред правительства РФ.

Голикова добавила, что в случае внедрения проекта правительство поможет, подключив культуру, образование, бизнес, ученых. Она предложила создать условия для реализации комплексной программы.

Губернатор Подмосковья согласился с идеей, назвав ее хорошей, но технологичной.

«Я думаю, как поликлиники разгрузить от ненужной работы, чтобы направить силы на то, чтобы людей попросить прийти в поликлинику», — сказал Воробьев.

По словам Голиковой, власти могут сами прийти к человеку, а также провести с ним просветительскую работу, чтобы тот пошел в поликлинику. Она также добавила, что проект можно сначала внедрить в одном муниципалитете региона.

В среду на площадке Дома правительства Московской области проходит форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Ранее Воробьев обозначил цели мероприятия.

«Президент (Владимир Путин — ред.) объявил о 7 национальных целях, и наша задача — сделать все, чтобы в каждом направлении, прежде всего, это касается здоровья, качества жизни человека, мы чувствовали перемены. Все хотят жить долго и счастливо, чтобы также долго и счастливо жили их дети, родители. И здесь очень важен подход к здравоохранению, занятиям спортом, питанию, технологиям», — сказал губернатор.