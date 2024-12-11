Главврач Балашихинского роддома ответила на вопросы жители округа

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В Балашихе в рамках декады приемов граждан, приуроченной к 23-летию партии «Единая Россия», член фракции, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Наталья Алимова встретилась с жителями округа

Одна из обратившихся-жена погибшего участника СВО-попросила содействия в оформлении направления на лечение ее ребенку.

«В ходе встречи получился конструктивный диалог. Просьба была услышана. Обязательно посодействую в решении данного вопроса», — сказала региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Наталья Алимова.

Наталья Алимова также отметила, что ситуации каждого из обращающихся жителей уникальны. Поэтому необходим индивидуальный подход.

В некоторых случаях были предложены немедленные практические решения, в других — составлены конкретные планы действий с указанием необходимых инстанций и сроков решения вопросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.