Доллары меняют на рубли, а евро покупают: как россияне обменивали валюту

Россияне чаще продавали наличные доллары и евро: что происходит с валютой

В III квартале 2026 года продажи наличных евро опередили покупки на 22 процентных пункта, а доллары чаще продавали, чем приобретали, — такая тенденция прослеживается и в онлайн-операциях. При этом безналичные евро показали обратную динамику: их покупали чаще, чем продавали, рассказали РИАМО в банке «Русский Стандарт».

Американскую валюту в июле — сентябре обменивали в 2,3 раза чаще, чем европейскую. По данным банка «Русский Стандарт», средний чек операции с долларом составил 585 долларов, а с евро — 674 евро.

В наличном сегменте на продажу долларов пришлось 55% конвертаций, на покупку — 45%. В онлайн-операциях разрыв оказался больше: доля продаж достигла 61%, а покупок — 39%.

С наличными евро разница была еще заметнее: 61% операций приходилось на продажу валюты и 39% — на покупку. Однако при безналичном обмене евро чаще приобретали: покупки составили 54% операций, продажи — 46%.

По статистике банка, в III квартале 97% операций по конвертации валюты проводились с наличными и только 3% — в безналичном формате. Годом ранее доля наличных операций составляла 94%, а безналичных — 6%.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко связывает динамику рубля в том числе с высокой ключевой ставкой, нефтяными ценами и состоянием внешней торговли.

«Основным фактором, влияющим на курс национальной валюты, остается экспортно-импортный баланс», — отметил эксперт.

По его словам, рост стоимости нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке помогал рублю сохранять относительно уверенные позиции. При этом колебания нефтяных котировок в течение квартала во многом зависели от переговоров США и Ирана.

Августовское ослабление рубля Тимошенко объяснил снижением продаж экспортной выручки, увеличением спроса на импорт, в том числе на фоне роста кредитования, а также техническими факторами — в частности, повышенными закупками валюты в рамках бюджетного правила.

По оценке эксперта, геополитические события могут усиливать колебания курса, однако главным фактором его динамики остается соотношение экспорта и импорта.

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