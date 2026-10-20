Подольская клиническая больница получила новое оборудование для диагностики
Фото - © Telegram-канал главы г.о. Подольск Григория Артамонова
В поликлинику Подольской областной клинической больницы на улице Литейной в этом году поступили два видеогастроскопа и два видеоколоноскопа. Они позволяют врачам детально обследовать желудок и кишечник, обнаруживать даже небольшие изменения и выявлять заболевания на ранних стадиях, сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.
«Здоровье жителей — наш главный приоритет. Многие заболевания можно успешно лечить, если выявить их вовремя. Поэтому важно, чтобы наши медицинские учреждения были оснащены современным оборудованием для качественной диагностики», — отметил Григорий Артамонов.
Обновление оборудования в Подмосковье проходит при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Всего медицинские учреждения региона в 2026-м получили 231 единицу эндоскопического оборудования, современную технику передали в 40 медорганизаций.
«Продолжаем создавать условия, чтобы подольчане могли проходить необходимые обследования и получать качественную медицинскую помощь», — добавил глава округа.
Записаться на обследование можно по направлению лечащего врача.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.
Фото - © Telegram-канал главы г.о. Подольск Григория Артамонова
Фото - © Telegram-канал главы г.о. Подольск Григория Артамонова