Главный онколог Подмосковья назвал преимущества онкоскринингов

Диспансеризация населения, профилактические медицинские осмотры, онкоскрининги в Подмосковье проводятся по ОМС благодаря программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 2025 по 2027 годы, сформированную с учетом целей нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Также в Московской области работают 25 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Их роль — сделать онкологическую помощь доступной и качественной, для этого используются диагностические базы многопрофильных больниц, где есть все необходимое оборудование и работают опытные врачи-онкологи.

«В нашей стране для граждан предусмотрены уникальные скрининговые программы на 7 видов онконозологий. Это эндоскопическое исследование желудка, позволяющее выявить ранние признаки рака желудка; маммография, выявляет новообразования в молочных железах; тест крови на простатический специфический антиген для мужчин, позволяющий выявить патологии предстательной железы, анализ кала на скрытую кровь для выявления колоректального рака, мазки на онкоцитологию у женщин, для диагностики рака шейки матки; дерматоскопия кожи, позволяет оценить любые кожные образования, в частности раннее выявление меланомы; флюорография выполняется с целью профилактики рака легких. Взрослому населению нужно регулярно проходить онкоскрининги как женщинам, так и мужчинам. Излечиваемость онкозаболеваний, выявленных на ранних стадиях достигает 95-98%», — пояснил главный онколог министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по онкологии Одинцовской больницы, хирург-онколог Иван Каприн.

Во всех ЦАОПах Подмосковья 8 февраля пройдут дни открытых дверей. Прием прикрепленного населения будет проходить с 9:00 до 14:00. Запись осуществляется на региональном портале «Здоровье». Плановая медицинская помощь населению оказывается бесплатно благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.