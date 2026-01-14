Главный детский травматолог Подмосковья дал советы по предотвращению травм в гололед

Главный внештатный детский травматолог министерства здравоохранения Московской области Александр Григорьев рассказал, как снизить риск травм при падениях в гололед и что делать в случае падения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Зимняя погода с перепадами температур часто приводит к падениям на дорогах и тротуарах. Александр Григорьев, главный внештатный детский травматолог министерства здравоохранения Московской области, дал рекомендации, как подготовиться к выходу на улицу и минимизировать риск травм.

Эксперт советует при падении сохранять спокойствие, согнуть колени и локти, наклонить голову к груди и стараться упасть на бок. Это позволит распределить удар по большей площади тела и снизить вероятность серьезных повреждений. Не рекомендуется падать на прямые руки, так как это может привести к тяжелым травмам верхних конечностей.

Для предотвращения падений рекомендуется выбирать обувь с рифленой подошвой, которая обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Следует избегать обуви на высоком каблуке и с гладкой подошвой.

Если падение все же произошло, необходимо оценить свое состояние и подниматься медленно, опираясь на устойчивую опору. В случае сильной боли или невозможности встать рекомендуется обратиться за помощью или попросить прохожих вызвать скорую медицинскую помощь, подчеркнул Александр Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.