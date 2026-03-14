Глава ВСС Уфимцев: туберкулез, ВИЧ и СПИД не лечатся по программе ОМС

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в интервью РИА Новости заявил, что заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), туберкулез, ВИЧ и СПИД не лечатся по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

«В программу ОМС на сегодняшний день не входит лечение заболеваний, которые передаются половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита, синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулез, расстройства поведения и ряд других», — сказал Уфимцев.

Он подчеркнул, что список болезней и состояний, при которых предоставляется бесплатная медпомощь, ежегодно обновляется и утверждается в рамках программы государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания.

По словам эксперта, при этом необходимо понимать, что система ОМС — это социальный гарант минимально необходимого объема медпомощи. Все, что выходит за рамки «медицинской необходимости» или стандартов, становится личной ответственностью гражданина. Он должен оплачивать такие услуги самостоятельно через платные услуги или ДМС.

Однако в некоторых случаях россияне могут получить бесплатную медпомощь. Такие услуги оплачиваются не по программе ОМС, а в рамках госсистемы здравоохранения из средств федерального и регионального бюджетов.

