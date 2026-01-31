В РФ утвердили список обследований для выявления рисков раннего старения

Правительство утвердило примерный список бесплатных обследований, направленных на обнаружение рисков раннего старения. Об этом говорится в постановлении, изученном РИА Новости .

Жители России могут сделать клинический анализ крови с СОЭ, биохимическое исследование крови для вычисления уровня ферритина, интерлейкина-6, С-реактивного белка, магния, цинка. Еще будет доступен общий анализ мочи.

Также россиянам дадут возможность провериться на фактор некроза опухоли в случае роста показателей биологического возраста от календарного на пять и больше. Еще организуют исследование крови для вычисления уровня инсулина, гликолизированного гемоглобина (HBA1c), эстрадиола у женщин, тестостерона у мужчин.

Помимо этого, у россиян будут проверять уровень фосфора, кальция, щелочной фосфатазы. Это нужно для раннего выявления риска развития нарушений опорно-двигательной системы.

Также будут исследования для поиска рисков развития нарушений психоэмоционального состояния и обмена веществ, признаков снижения когнитивных функций и ожирения. Обследования собираются проводить в центрах медицины здорового долголетия.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.