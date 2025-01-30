Глава центра паллиативной помощи Подмосковья рассказала о паллиативном статусе

В Подмосковье работает 42 медицинских учреждения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, которую соответственно могут получить пациенты с паллиативным статусом. Но мало кто знает, что это такое. Паллиативный статус — это совокупность прав пациента, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

К сожалению, не все пациенты знают свои права и боятся его получать потому что считают, что он полагается только тем, чьи дни сочтены, и после присвоения паллиативного статуса их лечение прекратится. Но это в корне не верно.

«Паллиативный статус присваивается пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, например пациентам с онкологическими заболеваниями на поздней стадии, с хроническими заболеваниями сердца и легких, почек и печени, когда заболевание переходит в стадию недостаточности этих органов, декомпенсации их работы. Пациентам с тяжелыми дегенеративными заболеваниями нервной системы, тяжелыми необратимыми последствиями инсультов и травм, деменцией», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру горячей линии: 8 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.