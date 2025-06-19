Глава Раменского округа проинспектировал Сафоновскую амбулаторию

19 июня глава Раменского округа Эдуард Малышев совместно с представителем минздрава Московской области Юрием Радионовым провели инспекцию Сафоновской амбулатории в рамках проекта «Здравчас». Они обсудили вопросы оказания медпомощи жителям и планы развития учреждения, сообщила пресс-служба адмниистрации муниципалитета.

Во время визита руководители изучили работу амбулатории, пообщались с врачами и обсудили насущные вопросы обслуживания более 11 тысяч местных жителей. Среди ключевых направлений развития на 2025 год отмечена более активная диспансеризация населения.

Заведующая амбулаторией Людмила Разоренова представила отчет о работе за прошлый год, поделилась планами и рассказала о достижениях и проблемах во взаимодействии с пациентами. Замглавврача по детству Наталья Глухарева осветила организацию работы детского отделения.

Как подчеркнул Эдуард Малышев, главная задача медучреждений — не только оказывать профессиональную помощь, но и создавать атмосферу заботы и поддержки для каждого пациента. Он выразил благодарность сотрудникам амбулатории и главврачу Раменской больницы Сергею Маркитану за самоотверженный труд.

В случае трудностей с записью на прием можно позвонить на горячую линию главврача по номеру 8(498)602-03-59 (доб.18044) или написать обращение в чат «РАМЕНСКОЕ.ЗДОРОВЬЕ».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.