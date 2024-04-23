Гинеколог Темишева объяснила, почему женщинам важно ежегодно обследоваться

Женщинам необходимо регулярно посещать гинекологов, а пациенткам с вирусом папилломы человека (ВПЧ) делать это нужно не реже раза в год, сообщила РИАМО акушер-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Яха Темишева.

Врач напомнила, что рак шейки матки вызывает именно ВПЧ (в 70% случаев у пациенток обнаруживают ВПЧ 16 и 18 типов). В 2008 году ученый из Германии Харальд цур Хаузен получил Нобелевскую премию за то, что установил взаимосвязь передающегося половым путем ВПЧ с дисплазией и раком шейки матки.

Как уточнила доктор, во время приема гинеколог проводит кольпоскопию — осмотр поверхности шейки матки под микроскопом, жидкостную цитологию на наличие атипичных клеток и назначает анализы на микрофлору.

«Жидкостная онкоцитология — наиболее информативный метод диагностики, позволяющий диагностировать рак шейки матки на ранней стадии», — сказала Темишева.

Она уточнила, что тактику лечения выбирают в зависимости от результатов обследования: это может быть противовирусная терапия, выскабливание цервикального канала. В некоторых случаях требуется биопсия шейки матки.

«Каждая женщина должна обследоваться на ВПЧ. Если вирус обнаружен, необходимо снижать его активность с помощью медикаментозной терапии, чтобы профилактировать развитие онкологического заболевания», — заключила акушер-гинеколог.