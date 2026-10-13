Юлия Москалева из Лобни участвовала в форуме семей воинов Отечества

Руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Лобне Юлия Москалева 10 октября приняла участие в пятом областном форуме комитета. Встреча прошла во Дворце культуры «Победа» в поселке Удельная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум объединил руководителей штабов со всего Подмосковья, представителей власти, общественных организаций и ветеранов СВО.

Встреча стала частью Всероссийской акции «Дни белых журавлей», которая проходит с 22 сентября по 22 октября. Движение памяти павших воинов объединяет 89 регионов России. Участники почтили память погибших и закрепили на стенде памяти белых журавлей с именами.

Особое место в программе занял блок «Проектная деятельность штабов». На форуме также прошли выставка Майи Седовой «Чувствуя сердцем» и показ фильма в технике песочной анимации о Герое России Алексее Осокине.

«Хочу выразить отдельную благодарность администрации Лобни и лично главе города Анне Кротовой за предоставление транспорта для поездки на форум», — отметила Юлия Москалева.

Комитет семей воинов Отечества (КСВО) оказывает семьям военнослужащих психологическую, юридическую и консультационную поддержку по вопросам, связанным со спецоперацией. Отдельное направление работы — координация гуманитарной помощи. Через КСВО передают необходимые вещи и спецснаряжение для лобненских военнослужащих.

Центр поддержки участников СВО и их семей работает в Лобне по адресу: улица Мирная, 13, корпус 2. Временно центр находится на улице Ленина, 19, корпус 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.