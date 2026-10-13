Боксер из Королева выступит на первенстве мира в Черногории

Владимир Орлов из спортивной школы олимпийского резерва «Королев» вошел в сборную России и примет участие в первенстве мира по боксу среди юниоров и юниорок 17–18 лет. Турнир пройдет с 14 по 25 октября в Будве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир Орлов выступит в весовой категории до 50 кг. На первенстве мира в Черногории он будет представлять Московскую область и спортивную школу олимпийского резерва «Королев».

Боксера тренирует Владислав Зычков. Под его руководством Владимир прошел подготовку и отобрался в национальную команду. Предстоящий турнир станет для спортсмена важным этапом карьеры и возможностью заявить о себе на международной арене.

В соревнованиях с 14 по 25 октября в Будве примут участие более 550 боксеров из свыше 75 национальных федераций. Юниоры и юниорки 17–18 лет разыграют медали в десяти мужских и десяти женских весовых категориях.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.