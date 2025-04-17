Гинеколог ответила, сколько кофе в день можно пить беременным

По ее словам, для беременных пить кофе допустимо, однако следует соблюдать меру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что умеренное потребление кофеина не представляет опасности для будущих мам.

«Что же такое умеренное потребление кофеина? Это примерно 200 мг в день. То есть это одна чашка фильтр-кофе, либо один-два эспрессо, либо две чашки чая. Но нужно помнить, что шоколад и кока-кола также содержат кофеин», — поделилась Пришвина.

Специалист отметила, что кофеин способен преодолевать плацентарный барьер, при этом плод не обладает необходимыми ферментами для его расщепления. Чрезмерное употребление кофеина может негативно сказаться на развитии плода в утробе матери, повышая риск низкого веса при рождении. Превышение дозы кофеина (более 2-3 чашек в сутки) увеличивает вероятность выкидыша. Кроме того, кофеин может спровоцировать бессонницу, тахикардию и тревожность у беременных.

Одним из вариантов замены кофе является цикорий, отметила Пришвина. Также она порекомендовала обратить внимание на ячменный или злаковый кофе, в котором отсутствует кофеин, но присутствуют клетчатка и полезные злаки. Какао также можно употреблять в умеренных количествах, так как в нем содержится меньше кофеина, но лучше ограничиться двумя чашками в день. Кроме того, кофе можно заменить на травяные чаи или воду с добавлением лимона.

Среди травяных чаев предпочтение следует отдавать перечной мяте. Разрешены к употреблению имбирь и листья малины. Шиповник также является полезным напитком, богатым витамином С. Однако от шалфея, полыни, лаванды и мелиссы лучше воздержаться, заключила врач.