Сервис Downdetector зафиксировал массовые жалобы на Telegram

Сбои начались в позднее вечернее время и затронули основные функции приложения.

Пользователи из Татарстана, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей, а также Санкт-Петербурга сообщали о невозможности загружать фотографии и видео, задержках в доставке сообщений и других технических неполадках. Особенно активно жалобы поступали между 22:00 и 23:30 по московскому времени.

Официальных комментариев от разработчиков мессенджера пока не поступало. Технические специалисты отмечают, что подобные сбои могут быть связаны как с внутренними проблемами платформы, так и с повышенной нагрузкой на серверы.

Это уже третий случай заметных перебоев в работе Telegram за последние три месяца.

