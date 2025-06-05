Пользователи Telegram жалуются на ошибки в работе мессенджера на Windows и MacOS

После того как разработчики выпустили обновление для Telegram, а пользователи его установили, в Сети стали массово появляться жалобы на некорректную работу мессенджера на Windows и MacOS. Юзеры сообщают, что приложение внезапно закрывается, а сообщения не редактируются, пишет «Осторожно, новости» .

В Сети пользователи сообщили, что чаще всего приложение вылетает после того, как нажимаешь правой кнопкой мыши по значку отправления сообщения, где скрыто меню, позволяющее отправить сообщение без звука или в определенное время. Вместо открытия меню приложение просто закрывается, а написанный текст удаляется.

Также пользователи жалуются, что не могут откорректировать уже отправленное сообщение или закрепить его в общем чате или приватном диалоге. У некоторых юзеров приложение перестает работать при попытке перейти в тот или иной канал, где находится большое количество подписчиков.

На сайте Downdetector пользователи пишут о проблемах в работе Telegram, однако на момент публикации заметки массовый сбой в работе приложения не зафиксирован.