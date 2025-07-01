Американский законопроект о введении беспрецедентных 500%-ных пошлин на импорт российской нефти и газа может спровоцировать глобальную торговую бурю с непредсказуемыми последствиями, сообщает газета «Известия» .

Как отмечают отраслевые аналитики, эта инициатива, дающая президенту США право (но не обязанность) вводить санкции, выглядит скорее политическим жестом, чем продуманной экономической мерой.

Финансовые эксперты ставят под сомнение саму необходимость такого закона.

«Если бы администрация Трампа действительно хотела ввести подобные ограничения, она могла бы сделать это президентским указом без лишнего шума», — поясняет Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности. Этот скепсис разделяют и другие специалисты, напоминая, что действующий президент уже блокировал более умеренные предложения «Большой семерки» по ужесточению ценового потолка на российскую нефть.

Реальные последствия подобных санкций могут оказаться прямо противоположными ожидаемым. По оценкам Тамары Сафоновой из Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора, радикальные пошлины лишь ускорят перестройку глобальных цепочек поставок, отправив 11% мировой нефти, 28% трубопроводного газа и 10% СПГ на альтернативные рынки. Особую иронию ситуации придает тот факт, что основные покупатели российских энергоносителей — Китай и Индия — как раз сейчас ведут переговоры с США о новых торговых соглашениях.

«Представьте абсурдность ситуации: Вашингтон вводит санкции против стран, которые сам же активно пытается вовлечь в орбиту своего экономического влияния», — отмечает Валерий Андрианов из Финансового университета. Эксперт справедливо указывает, что разрыв торговых отношений с ключевыми азиатскими партнерами ради наказания России стал бы экономическим самоубийством для США.

В профессиональной среде преобладает мнение, что данный вместо ожидаемого давления на Москву, такие меры могут лишь ускорить процессы дедолларизации и окончательно расколоть международную торговую систему.