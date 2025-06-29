Уникальный выпускной прошел в усадьбе Горенки в Балашихе

Общегородской выпускной бал прошел в любимой резиденции императора Петра II в Балашихе. В обновленной усадьбе Горенки для выпускников приготовили насыщенную праздничную программу, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Первыми поздравлениями для выпускников стали видеообращения президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва, а также министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.

Поздравить ребят с окончанием школы в усадьбу Горенки приехали депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Поздравляю с окончанием школы. Вы прошли огромный путь. От всей души желаю ничего не бояться, ставить перед собой амбициозные цели, следовать за своей мечтой. Мы любим Балашиху. Мы любим Россию», — сказал Вячеслав Фомичев.

Сергей Юров также поздравил выпускников и поблагодарил педагогов и родителей за их труд.

«От всей души поздравляю вас с праздником! С выпускным! Мы сильно постарались, чтобы вы хорошо отдохнули. Мы вас любим. Мы рядом с вами. Только вперед! У вас все получится!» — сказал Сергей Юров.

В этом году декор площадки был оформлен в русском стиле: фотозоны и арт-объекты с народными мотивами. Для гостей праздника выступили актеры в исторических костюмах, артисты провинциального цирка, ди-джей, кавер-группы «Первый бал Наташи Ростовой». Провел мероприятие легендарный теле и радио ведущий, МС, ви-джей MTV Россия Александр Анатольевич. Завершился выпускной концертом популярной певицы Мари Краймбрери.

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