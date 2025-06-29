357 одиннадцатиклассников Реутова отметили выпускной

В городском округе Реутов торжественно отметили сразу два значимых события — День молодежи России и Выпускной бал. Этот день стал особенно запоминающимся для 357 одиннадцатиклассников города, их родителей и педагогов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Символично, что прощание со школой совпало с праздником энергичных, целеустремленных и талантливых людей — ведь именно молодежь является источником новых идей, инициатив и сил, движущих общество вперед.

Молодые жители Реутова — это лидеры, волонтёры, активные и неравнодушные граждане, которые уже сегодня приумножают достижения родного города. Их идеи, проекты и стремление к развитию формируют основу для лучшего будущего не только Реутова, но и всей страны.

«Сегодня особый день для наших ребят, их родителей и учителей. Позади — школьные годы, а впереди — взрослая жизнь, полная новых открытий, решений и ответственности. В этом году среди выпускников — пять стобалльников, превосходно сдавших ЕГЭ по русскому языку, химии и информатике. Мы гордимся этими ребятами! Уверен, их ждет блестящее будущее. Особые поздравления — 88 выпускникам, получившим медали „За особые успехи в учении“. Это высокий личный результат, достигнутый благодаря кропотливой и целеустремлённой ежедневной работе», — отметил глава округа Филипп Науменко.

Администрация Реутова делает все возможное для того, чтобы молодые жители находили в городе возможности для учебы, работы, самореализации и личностного роста. Система образования округа стремится не только давать прочные знания, но и оказывать поддержку в выборе будущей профессии. Это достигается благодаря активному взаимодействию школ с учреждениями среднего профессионального и высшего образования.

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