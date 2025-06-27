Свыше 150 молодых специалистов на скорой завершили обучение у наставников в Подмосковье

В Московской области для молодых специалистов действует программа наставничества. Она помогает молодым врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям освоиться на новом месте работы, выстроить коммуникации и познакомиться с тонкостями работы. Весь процесс адаптации проходит под кураторством наставников. На Московской областной станции скрой помощи программа наставничества действует с 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наставники — это более опытные коллеги, которые сопровождают молодых специалистов и позволяют быстрее адаптироваться на новом месте работы, вникнуть в тонкости профессии на практике. Они не только помогают с возникающими вопросами, но и делятся накопленным опытом. Так, за все время действия программы на Московской областной станции скорой медицинской помощи программу наставничества прошли 157 молодых специалистов, в том числе 32 — с начала года», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Программа наставничества длится 3 месяца. Каждый наставник предварительно проходит специальное обучение, что позволяет ему более эффективно взаимодействовать с молодым сотрудником. Кроме того, наставники получают ежемесячную доплату в размере 5 тыс. рублей за внесенный вклад в развитие молодых специалистов.

Программа наставничества — это лишь одна из мер, направленных на поддержку молодых медиков в Подмосковье. Молодые специалисты в регионе получают ежемесячную надбавку в размере от 7 до 15 тыс. руб. В регионе также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.