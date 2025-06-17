Гинеколог из Зарайска построила дом по губернаторской программе «Земля врачам»

С 2021 года в Зарайском муниципальном округе программа «Земля врачам» активно помогает медикам, предоставляя им возможность получить земельные участки для строительства жилья. Администрация округа передала 20 земельных участков, на пяти из которых уже построены дома, а два медработника выразили желание получить землю в этом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одним из успешных примеров реализации этой программы является Ирина Афонина — акушер-гинеколог женской консультации Зарайской больницы. Она стала участницей программы поддержки медицинских специалистов «Земля врачам» и получила участок в пределах городской черты.

При помощи родителей Ирина построила дом и недавно завершила оформление земли в собственность. Земельный участок в 12 соток, расположенный в пяти минутах от работы, находится рядом с лесом, прудом и детской площадкой. Ирина родилась и получила школьное образование в Зарайске. Еще в детстве она столкнулась с серьезным заболеванием, что привело ее на длительное время в больницу. Пережитый опыт вдохновил ее стать врачом.

После школы девушка поступила в Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова по целевому направлению, успешно завершив обучение и ординатуру по направлению «акушерство и гинекология». Вернувшись домой, Ирина работает гинекологом уже около 10 лет.

Ее выбор профессии стал результатом впечатлений от практики в родильном доме во время учебы. Несмотря на закрытие роддома, она продолжает работать в женской консультации, сопровождая беременность и проводя УЗИ. Ирина поделилась трогательной историей о пациентке, которая не могла забеременеть 20 лет и узнала о своем положении на приеме у нее.

Ирина воспитывает дочь, которая тоже хочет стать врачом и продолжить династию. Таким образом, программа «Земля врачам» не только помогает медикам с жильем, но и способствует развитию медицинской семьи в Зарайске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.