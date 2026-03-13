Гинеколог Афанасьева заявила, что стресс нарушает микрофлору женщины

Врач гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева рассказала, как хронический стресс влияет на микрофлору и повышает риски инфекций, сообщает Nord-News .

Микрофлора половых путей является частью общего микробиома организма. По словам главного врача ООО «МЦ Арклиник» Лилии Афанасьевой, хроническая тревога, усталость и недосып в первую очередь нарушают работу кишечника, который служит «хранилищем» микроорганизмов. Эти изменения отражаются и на вагинальной среде.

Стресс усиливает выработку кортизола. Этот гормон подавляет эстрогены и меняет гормональный фон. В результате страдает жизнедеятельность лактобактерий, которые поддерживают кислую среду и защищают от инфекций.

При снижении числа лактобактерий повышается pH и ослабевает местный иммунитет. Это создает условия для размножения условно-патогенных микроорганизмов и развития молочницы или бактериального вагиноза.

«Также повышаются риски передачи ИППП, в том числе вируса папилломы человека, активация которого в условиях измененного рН увеличивает риск развития рака шейки матки», — рассказала Афанасьева.

Врач подчеркнула, что психологическое состояние напрямую связано с репродуктивным здоровьем и требует внимания.

