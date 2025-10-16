Геронтолог указал на опасные симптомы старения мозга

Постоянное чувство разбитости, подавленное состояние и снижение когнитивных функций могут свидетельствовать не только об обычном переутомлении, но и о развитии нейровоспалительного процесса, который способствует преждевременному старению головного мозга. Об этом рассказал один из ведущих российских геронтологов, член-корреспондент РАН Алексей Москалев, пишет kp.ru .

По словам геронтолога, примерно десятая часть всех клеток мозга приходится на микроглию. Ее основная функция заключается в иммунном контроле в мозге. Кроме того, клетки микроглии играют важную роль в защитных механизмах при проникновении в нервную ткань посторонних веществ, таких как инфекционные агенты, токсины, тяжелые металлы и органические загрязнители, поступающие из окружающей среды и пищи.

Однако чрезмерная активность микроглии может привести к негативным последствиям, в частности, к нарушению формирования связей между нейронами, что проявляется в виде ухудшения памяти и концентрации внимания. Такое избыточное возбуждение иммунных клеток в мозге и вызывает нейровоспаление.

По словам Москалева, хроническое нейровоспаление способно инициировать цепь возрастных изменений, начиная с ослабления концентрации и заканчивая развитием деменции. Факторами, провоцирующими данный процесс, могут быть инфекционные заболевания, включая вирус герпеса, COVID-19 и грипп, продолжительный стресс, а также такие заболевания, как гипертония и атеросклероз.

Для защиты мозга Москалев рекомендует поддерживать иммунную систему, своевременно бороться с инфекциями, избегать длительного воздействия стрессовых факторов и контролировать показатели сахара в крови и артериального давления. Корректировка образа жизни — действенный способ замедлить процессы старения мозга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.