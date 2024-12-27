Гены старения: что влияет на продолжительность человеческой жизни

Люди пытаются отыскать «эликсир молодости» уже не первое тысячелетие. С развитием науки появился такой термин, как «гены старения», который переложил большую часть ответственности на наследственность. Что на самом деле влияет на продолжительность и качество жизни, рассказал РИАМО эксперт в области технологий оптимизации здоровья и продления молодости Дмитрий Шабанов.

«Старение — многогранное и неоднозначное понятие, ведь даже в научном мире пока еще не договорились, как его определять. Одни ученые считают, что это болезнь, при которой увядание происходит в силу генетических и эпигенетических факторов, т. е. зависит от предрасположенности и образа жизни», — отметил аналитик.

По другой версии, старение — это энтропия, которая связана с работой клеток. Оно вызвано повреждением ДНК в процессе клеточного деления. К определенному возрасту набирается критическая масса поврежденных генов, тогда программы, отвечающие за здоровье органов, начинают выключаться, что приводит к сбоям в работе организма.

По третьей версии, старение зависит от теломер, и если с помощью фермента теломераза сохранять их длину, то можно продлить молодость. За открытие этого эффекта в 2009 году даже была выдана Нобелевская премия.

Согласно данной версии, старение начинается уже в момент зачатия, когда ДНК родителей соединяются в одну первую клетку. На концах этой клетки появляются теломеры, которые начинают постепенно укорачиваться. С какой скоростью они будут это делать, зависит и от предрасположенности, и от образа жизни. Люди, подверженные хроническому стрессу, стареют быстрее. А у тех, кто живет в комфортной психологической среде и много радуется, укорочение теломер замедляется.

«От нашей наследственности действительно многое зависит: есть гены, кодирующие правильную работу, а есть те, которые кодируют сбой. Даже предрасположенность к онкологическим заболеваниям обусловлена генами. Но в то же время многое зависит от условий, которые могут „включить“ эти факторы. Т.е. предрасположенность к онкологии может и не проявиться в течение жизни», — пояснил эксперт.

Индивидуально определить предрасположенность к раннему старению пока невозможно: такие исследования стоят очень дорого и проводятся только в рамках научной работы. Однако наука нутригеномика позволяет с помощью тестирования определить, какие виды продуктов будут лучше всего усваиваться у того или иного человека в зависимости от его набора генов.

Пройдя этот тест, можно узнать, какие продукты полезны человеку, а какие вовсе не усваиваются. Это связано с нутриентами, минералами и аминокислотами. С помощью диеты можно укрепить свой организм и создать базу для хорошей физической формы. А далее можно поддерживать здоровье регулярными физическими нагрузками, насыщением организма кислородом и позитивным настроем, который влияет на наш гормональный уровень, добавил Шабанов.