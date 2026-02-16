Геннадий Онищенко объяснил причину появления оспы обезьян в России

Появление на территории России завезенных из-за рубежа случаев заболевания оспой обезьян соответствует текущей сезонной динамике. В данный период наблюдается дефицит естественного ультрафиолетового излучения, выполняющего функцию природного обеззараживателя, об этом заявил академик РАН, вице-президент Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости .

«Для этого периода (завозы оспы обезьян — ред.) более характерны, поскольку воздушно-капельный механизм передачи, вот такой вот период, когда люди в стесненных условиях, когда нету ультрафиолета, который сам по себе является дезинфектантом», — рассказал Онищенко.

Специалист добавил, что инфицирование оспой обезьян наиболее вероятно в регионах ее природного распространения — в западной Африке. Возбудитель также присутствует в экваториальной зоне и на юге африканского континента.

По словам Онищенко, данный вирус, хотя и подвержен мутациям, пока не приобрел ключевой способности — легкой передачи между людьми воздушно-капельным путем. Таким образом, его контагиозность в человеческой популяции в настоящее время обеспечивается в основном тесным физическим контактом.

Ранее сообщалось о двух лабораторно подтвержденных инцидентах заражения оспой обезьян в Санкт-Петербурге. Заболевшими оказались граждане, вернувшиеся из Таиланда. Они размещены в инфекционном стационаре, их самочувствие оценивается как удовлетворительное, жизни ничего не угрожает.

В первых числах февраля в больницу города Домодедово Московской области поступили трое пациентов с диагнозом оспа обезьян, одного уже выписали.

В материале РИАМО рассказываем об оспе обезьян, чем опасна болезнь и может ли начаться эпидемия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.