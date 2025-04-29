Гастроэнтеролог заявила, что имбирь может серьезно навредить здоровью

Корень имбиря имеет огромное значение в фармацевтике, кулинарии и народной медицине благодаря своему богатому составу и наличию большого количества активных веществ. Однако при избыточном приеме имбирь может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. В больших количествах он может вызвать изжогу, спровоцировать диарею, аллергию, а также раздражение слизистой желудка, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

«Имбирь влияет на свертываемость крови и уровень глюкозы, поэтому его следует с осторожностью принимать при приеме антикоагулянтов или гипогликемических препаратов. Беременным женщинам, несмотря на его способность уменьшать тошноту, не стоит злоупотреблять имбирем без консультации с врачом. Противопоказаниями также являются желчнокаменная болезнь и некоторые сердечно-сосудистые патологии», — рассказал гастроэнтеролог.

О пользе имбиря

Имбирь обладает широким спектром полезных свойств. Он эффективно борется с воспалениями, защищает клетки от окислительного стресса и укрепляет иммунитет. Его часто применяют при проблемах с ЖКТ, чтобы улучшить пищеварение, стимулировав выработку желудочного сока, кроме того он снижает вздутие и избавляет от тошноты, в том числе токсикоза при беременности. Некоторые исследования доказывают, что этот продукт может положительно отразиться на уровне сахара и облегчать боли в мышцах и суставах.

Что содержится в имбире?

Имбирный корень содержит незаменимые для человека аминокислоты — триптофан, лизин и лейцин, участвующие в ключевых обменных процессах организма. Характерная жгучесть имбиря обусловлена биоактивными компонентами, которые обеспечивают его антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Этот удивительный корень является источником витаминов B, токоферола и аскорбиновой кислоты, дополняя свой богатый минеральный состав существенными питательными элементами. Также он насыщен магнием, калием, железом и марганцем.

Способы применения

Имбирь можно употреблять в разных формах. Самый популярный вариант — имбирный чай, который готовится из свежего тертого корня, залитого горячей водой. Такой напиток отлично помогает при простуде, особенно с добавлением меда и лимона.

Имбирный сок или настойки часто включают в состав смузи и тонизирующих коктейлей. Для удобства используют также капсулы и таблетки с экстрактом имбиря, которые помогают при морской болезни или желудочных расстройствах.

«Наружно применяют имбирные компрессы, снимающие боль в суставах. Оптимальная суточная доза — 1–3 грамма, но при серьезных заболеваниях лучше обсудите с врачом», — добавил Белоусов.