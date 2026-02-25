Гастроэнтеролог рассказала правду о способности колы разъесть желудок

Страшилки о фатальном вреде сладкой газировки распространяются со скоростью, сравнимой с высвобождением углекислого газа из только что открытой бутылки. Отдельные утверждения из этого ряда могут быть чересчур гиперболизированы. Реальную степень риска, связанного с употреблением колы, для издания Life.ru прокомментировала гастроэнтеролог, специалист лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Безусловно, чрезмерное увлечение этим напитком может играть негативную роль: содержащиеся в нем кислота при регулярном употреблении может раздражать слизистую желудка. Однако напрямую связывать колу с желудочным кровотечением было бы некорректно», — сказала врач.

Эксперт отметила, что история о регулярном потреблении кока-колы в Приморском крае, якобы приведшем у ребенка к рвоте с кровью, безусловно, вызывает тревогу. Однако подобные случаи нуждаются во взвешенном и компетентном анализе.

В первую очередь, следует уточнить, что подразумевается под «кровавой рвотой». Не исключено, что имеются в виду небольшие кровянистые вкрапления, а не массивное кровотечение, характерное, скажем, для разрыва варикозно расширенных вен пищевода, предполагает Кашух. Также важно помнить, что эрозивные поражения слизистой желудка способны развиться у любого человека под влиянием различных факторов: бактериальной инфекции, сильного нервного напряжения или нарушения диеты. Данная проблема может коснуться и тех, кто вообще не употребляет газированные напитки.

Специалист подчеркнула, что сладкие газированные напитки не следует предлагать детям младше двух лет. Всемирная организация здравоохранения и авторитетные медицинские сообщества, в свою очередь, рекомендуют избегать употребления кофеиносодержащих шипучих напитков вплоть до достижения 14-летнего возраста.

Ранее в Краевую детскую клиническую больницу № 1 во Владивостоке доставили 12-летнего ребенка с кровавой рвотой из-за усугубления эрозийного гастрита, вызванного длительным употреблением колы.

