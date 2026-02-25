Подросток из Владивостока допился газировки до кровавой рвоты

Со слов юного пациента, он долгое время пил много кока-колы.

«Зашли в желудок, и даже при минимальном контакте эндоскопа со слизистой возникали моментально микрокровоизлияния. Это говорит о том, что у ребенка уже были все предпосылки к эрозийному гастриту», — сказала врач-эндоскопист Маргарита Лемза.

Она подчеркнула, что болезнь усугубилась из-за употребления кока-колы.

Ребенку предстоят длительное лечение и наблюдение у гастроэнтеролога. Доктор уточнила, что при здоровом желудке разрыва может и не произойти, но при любом заболевании ЖКТ употребление газированных напитков может привести к тяжелым последствиям.

По словам врача, в кока-коле есть ортофосфорная кислота. Хотя она и в небольшом количестве, но ее используют для растворения ржавчины. Если у человека есть предпосылки к гастритам, то из-за данного напитка может быть и эрозия, в том числе и с кровоточивостью.

Как подтверждают медики, в последнее время выявляется все больше детей с эрозийными гастритами, панкреатитами, панкреонекрозом. Причиной указанных заболеваний становится не только газировка, но и латяо — китайская жевательная закуска.

Ранее эксперт в области биохакинга и нутрициологии, автор обучающих курсов по биохимии микроэлементов Максим Обухов рассказал, что употребление диетической колы на фоне дефицита калорий может несколько усилить аппетит из-за незначительного стимулирования выброса инсулина.

