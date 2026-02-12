Россиянам раскрыли правду о коле без сахара

Нутрициолог Обухов: лучше пить колу раз в несколько дней

Употребление диетической колы на фоне дефицита калорий может несколько усилить аппетит из-за незначительного стимулирования выброса инсулина. Об этом сообщил эксперт в области биохакинга и нутрициологии, автор обучающих курсов по биохимии микроэлементов Максим Обухов.

«В диетической коле используется сахарозаменитель — аспартам, которого нужно небольшое количество на объем жидкости, чтобы напиток получился сладким на вкус. Основная проблема в том, что аспартам распадается в организме на аспарагиновую кислоту, фенилаланин и метанол. Фенилаланин не рекомендуется использовать людям с нарушением метаболизма, а метанол является канцерогеном. Глобально бояться аспартама не нужно, только если не пить колу литрами в течение дня», — отметил он в эфире радио Sputnik.

Еще одним аспектом является наличие в составе ортофосфорной кислоты. По словам нутрициолога, при регулярном и значительном потреблении она способна ухудшать усвояемость таких важных минералов, как кальций, цинк и магний.

Кроме того, в напитке присутствует кофеин. Его концентрация составляет приблизительно 100 мг на литр, что сравнимо с порцией эспрессо. Специалист подчеркнул, что некоторые люди, пытаясь побороть тягу к сладкому, начинают пить колу в больших количествах. В сочетании с крепким чаем, кофе, энергетиками или спортивными добавками это легко может привести к превышению безопасной суточной дозы кофеина, которая составляет около 400 мг.

В заключение эксперт дал совет ограничить потребление диетической колы до 300 мл в день. Такая доза не нанесет существенного вреда здоровью.

«Лучше пить колу раз в несколько дней, чтобы помочь своей диете на психологическом уровне, на уровне вкусового разнообразия порадовать наши рецепторы сладким напитком», — подчеркнул Обухов.

