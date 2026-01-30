Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде пищевых добавок с маркировкой «Е»

Врач Могорычева: не все пищевые добавки с маркировкой «Е» одинаково вредны

Пищевые добавки с маркировкой «Е» широко используются в пищевой промышленности Европы и России, большинство из них имеют природное происхождение и безопасны при соблюдении норм, однако некоторые вещества требуют осторожности, пояснила гастроэнтеролог-диетолог Екатерина Могорычева. Об этом сообщает «Крымская газета» .

Пищевые добавки с кодом «Е» — это стандартизированные вещества, разрешенные к использованию Европейским органом по безопасности пищевых продуктов. В Европе одобрено около 1,2 тыс. таких добавок, и большинство из них имеют растительное, животное или минеральное происхождение.

Могорычева отметила, что не все добавки одинаково вредны. Например, тауматин (Е957) — натуральный подсластитель, а сукралоза (Е955) в 600 раз слаще сахара и считается безопасной при соблюдении дозировок. Однако некоторые красители и консерванты, такие как Е121, Е123, Е128, Е216, Е217 и Е240, могут обладать канцерогенным или токсическим действием. Глутамат натрия (Е621) способен вызывать вкусовую зависимость и усиливать переедание.

Среди натуральных добавок выделяется кармин (Е120), получаемый из насекомых кошенили. Он используется в кондитерских изделиях и напитках, но может вызывать аллергические реакции. Шеллак (Е904), применяемый для глазирования, не усваивается организмом и не вызывает аллергию.

Могорычева подчеркнула, что рацион, насыщенный трансжирами, промышленным сахаром и некоторыми добавками, может негативно влиять на здоровье и психоэмоциональное состояние. Коррекция питания, исключающая вредные компоненты, способна улучшить самочувствие.

Среди безопасных добавок эксперт выделила аскорбиновую кислоту (Е300), лимонную кислоту (Е330), агар-агар (Е406), пектин (Е440), каротин (Е160а) и лецитин (Е322). Эти вещества выполняют важные технологические функции и могут приносить пользу организму.

