Гастроэнтеролог рассказала, как часто можно есть пироги

Овощные пироги на цельнозерновой муке могут входить в здоровое питание, а фруктовые и ягодные лучше оставлять в категории десертов, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Количество допустимой выпечки в рационе напрямую зависит от ее состава, способа приготовления и состояния здоровья человека. Универсальной рекомендации по частоте употребления пирогов не существует: этот вопрос индивидуален и зависит от целей человека, уровня его физической активности и общего состояния здоровья. Ключевой принцип — сбалансированность всего рациона в целом», — сказала Кашух.

Она пояснила, что овощные пироги на цельнозерновой муке могут гармонично вписаться в схему здорового питания.

«Фруктовые и ягодные варианты традиционно относятся к десертам. Оптимальным подходом считается принцип „80/20“, где основу рациона составляет полноценная пища, а на долю приносящих удовольствие продуктов, включая десерты, отводится около 20%. Таким образом, частота и порция определяются тем, вписывается ли лакомство в индивидуальную норму калорий и питательных веществ, не вытесняя собой более ценные продукты», — рассказала гастроэнтеролог.

