Гастроэнтеролог объяснила, какие новогодние блюда можно замораживать без риска

«Замораживать остатки новогодних блюд безопасно и в некоторых случаях целесообразно, если делать это правильно. Риски отравления возникают не из-за самого замораживания, а из-за нарушений на этапах приготовления, хранения и разморозки», — пояснила Кашух.

Она отметила, что продукты, пролежавшие в холодильнике 2–3 дня, уже могут содержать опасное количество бактерий и токсинов, которые заморозка не уничтожает. По этой причине такие блюда не стоит убирать в морозильную камеру.

Лучше всего заморозку переносят мясные блюда — жаркое, гуляш, котлеты, запеченная рыба, мясные бульоны, выпечка и твердые сыры. При этом эксперт рекомендовала замораживать их без сложных гарниров.

«Для заморозки нужно использовать герметичные контейнеры и специальные пакеты. Желательно указать дату и время заморозки, так как бесконечно долго продукты все равно не будут храниться даже при низких температурах. Например, мясной бульон можно держать в морозилке не дольше 2-3 месяцев», — уточнила врач.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что размораживать продукты нужно только в холодильнике, а не при комнатной температуре и ни в коем случае не замораживать повторно.

«А вот салаты с майонезом и сметаной замораживать вовсе нет смысла. Они от этого потеряют приятный вид и вкус. При разморозке заправка „расслаивается“, появляется вода, консистенция становится неаппетитной и зернистой. Риск бактериального обсеменения в таком блюде очень высок», — добавила Кашух.

