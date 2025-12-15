Гастроэнтеролог назвал самое токсичное сочетание новогодних блюд

Гастроэнтеролог: проблема новогоднего стола не в блюдах, а в их сочетании

Сочетание жирных блюд, майонеза и алкоголя после 22:00 становится прямым риском панкреатита и отравлений, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«На новогоднем столе не существует одного „самого опасного“ блюда. Проблема в их сочетании — особенно когда речь идет о жирной пище, майонезных салатах и алкоголе, да еще в позднее время и в больших количествах. Такое сочетание — классический триггер для острого панкреатита или желчной колики», — предупредил Белоусов.

Он добавил, самое токсичное сочетание — жирное, майонез и крепкий алкоголь после десяти вечера: ночью активность пищеварительных ферментов снижается, а нагрузка на организм растет.

«Майонезные салаты, особенно если они приготовлены заранее и хранятся при комнатной температуре, становятся идеальной средой для размножения бактерий и сильно перегружают поджелудочную железу. А жирные горячие блюда вроде утки, свинины или баранины требуют повышенной выработки желчи и ферментов», — рассказал врач.

Белоусов предостерег, что алкоголь, особенно крепкий, усугубляет ситуацию — он вызывает спазм сфинктера Одди, что приводит к застою панкреатического сока и воспалению поджелудочной.

