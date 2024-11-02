Гастроэнтеролог назвал менее вредный крепкий алкогольный напиток

Врач-гастроэнтеролог Саураб Сетхи в своем ролике в TikTok рассказал, что у текилы есть преимущество по сравнению с другими крепкими напитками, однако никакое количество алкоголя не является полезным, сообщает «Лента.ру» .

Он отметил, что текила производится из агавы, в которой мало сахара и углеводов. Также агава не содержит глютен и не не так сильно повышает уровень сахара в крови по сравнению с остальным крепким алкоголем.

«Текила метаболизируется в ацетальдегид медленнее, чем другие алкогольные напитки. Этот замедленный метаболизм может объяснить, почему некоторые люди наблюдают меньшее похмелье после употребления текилы», — отметил гастроэнтеролог.

Сетхи добавил, что при этом речь идет только о чистой текиле из агавы, однако лучше избегать употребления любого алкоголя насколько это возможно.

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