Нарколог опроверг слухи об эффективности препаратов от алкоголизма

Нарколог Вашкин: препараты от алкоголизма сами по себе не лечат зависимость

Эффективность препаратов от алкоголизма часто переоценивают. На бумаге они выглядят многообещающе, но в реальности их действие ограничено. Главная проблема в том, что таблетки сами по себе не лечат зависимость, сообщил РИАМО главврач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

По его словам, препараты могут помочь облегчить симптомы или снизить тягу к алкоголю, но не устраняют причины, толкающие человека к выпивке. Ключевой фактор успеха — мотивация пациента.

«Без искреннего желания бросить пить даже самые сильные препараты будут бесполезны. Человек может просто перестать их принимать или найти способы обойти их действие», — объяснил эксперт.

Поэтому медикаментозное лечение эффективно только как часть комплексного подхода. Оно должно сочетаться с психотерапией, работой над образом жизни, решением социальных и психологических проблем.

«Только так можно добиться устойчивого результата и помочь человеку вернуться к трезвой жизни», — подытожил Вашкин.