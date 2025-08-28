Гастроэнтеролог: мед полезен, но его нельзя детям до года и при диабете

Гастроэнтеролог Белоусов: детям до года нельзя есть мед из-за риска ботулизма

Натуральный мед укрепляет здоровье при умеренном употреблении, однако противопоказан при диабете, аллергии и детям младше года, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов.

«При умеренном употреблении натуральный мед действительно полезен. Он обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, помогает заживлению слизистой желудка, мягко стимулирует работу кишечника и служит питательной средой для полезной микрофлоры», – сказал Белоусов.

Он предупредил, что есть и противопоказания: диабет, аллергия на продукты пчеловодства, синдром избыточного бактериального роста. Детям до года мед категорически нельзя из-за риска ботулизма.

«Натуральный мед — продукт ценный и уязвимый. Чтобы сохранить к нему доступ, нужно покупать у проверенных пчеловодов, требовать сертификаты, не гнаться за низкой ценой и понимать: сделать его дома невозможно. А употреблять стоит умеренно — пары чайных ложек в день достаточно», – заключил специалист.

Ранее председатель союза пчеловодов России Валерий Михеев сообщил о том, что с полок магазинов в новом году может пропасть натуральный мед. Объясняется это тем, что из-за завышенных требований к пасечникам и сильно выросших в цене анализов на продукцию многие небольшие пасеки не желают отдавать излишки меда.