«Паника преувеличена»: эксперт прокомментировал ситуацию с натуральным медом

Паника в медиасфере по поводу возможного исчезновения с полок магазинов натурального меда преувеличена, сообщил РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

Ранее председатель союза пчеловодов России Валерий Михеев сообщил «Парламентской газете» о том, что с полок магазинов в новом году может пропасть натуральный мед. Объясняется это тем, что из-за завышенных требований к пасечникам и сильно выросших в цене анализов на продукцию многие небольшие пасеки не желают отдавать излишки меда. При этом создать искусственный мед нетрудно.

«На рынке меда фальсификата действительно хватает, но паниковать из-за этого не стоит. Отличить настоящий мед от подделки можно по одному только вкусу», — поделился мнением Прокофьев.

Он отметил, что у фальсификата — поверхностная сладость, всегда присутствует привкус лимонной кислоты.