Гастроэнтеролог Кашух предупредила о риске зависимости от жевательной резинки

Жвачка помогает освежить дыхание и уменьшить укачивание в транспорте, но при частом употреблении она способна вызывать раздражение желудка, аллергию и даже формировать зависимость, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Жевать жвачку время от времени не опасно. В небольших количествах она даже полезна — помогает освежить дыхание, сконцентрироваться, уменьшить укачивание или дискомфорт при перепадах высот. Однако если жевать ее ежедневно и по несколько часов, это может вредить здоровью. Жевание стимулирует избыточное выделение желудочного сока. Если жевать жвачку не после еды, то желудочный сок выделяется «вхолостую»», – рассказала Кашух.

Она добавила, что вследствие повышается кислотность желудка, может возникать раздражение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. У людей с язвой это может усугубить симптомы болезни, ухудшить ее течение.

«Помимо этого, частое жевание жвачки может быть неполезно людям с заболеваниями зубов и десен. А из-за большого количества искусственных добавок жвачка может спровоцировать аллергическую реакцию у людей с предрасположенностью. Еще одна опасность жевания — формирование зависимости. Человек начинает часто жевать жвачку, чтобы снять стресс, а затем это становится привычкой, от которой сложно отказаться», – предупредила врач.

Кашух отметила, что такого лучше не допускать: если жевать жвачку длительно (по несколько часов) каждый день, риск вреда для здоровья существенно возрастает.

«Помимо этого, есть данные, что жвачка может быть источником микропластика. Его влияние еще не до конца изучено, но ученые предполагают, что он способен провоцировать воспалительные процессы, ухудшать проходимость сосудов», – заключила специалист.

23 сентября в мире отмечался День рождения жевательной резинки. В этот день в 1848 году американец Джон Куртис изготовил в домашних условиях прототип современной жвачки на основе хвойной смолы.