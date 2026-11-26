Врач-гастроэнтеролог Истринской клинической больницы Анна Логинова в рамках объявленной Минздравом Недели профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта рассказала о питании и своевременных обследованиях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Анна Логинова рекомендует начинать профилактику заболеваний пищеварительной системы с разнообразного и полноценного питания. Врач советует придерживаться правила гарвардской тарелки и средиземноморского типа питания.

Модель гарвардской тарелки разработали гарвардские ученые в 2011 году. Половину тарелки обычного диаметра должны занимать овощи и зелень, четверть — белковые продукты: мясо, рыба, яйца, бобовые. Оставшуюся четверть отводят медленным углеводам: цельнозерновым крупам, хлебу, картофелю. Такой подход помогает сбалансировать рацион по белкам, жирам, углеводам и клетчатке без подсчета калорий.

«Важно помнить про проведение планового эндоскопического исследования толстого кишечника и желудка. Именно своевременное обследование предотвращает многие заболевания, в том числе и онкологические», — подчеркнула Анна Логинова.

Чтобы попасть на гастроэзофагоскопию, нужно записаться к терапевту. При необходимости он направит к гастроэнтерологу, который запишет пациента на исследование.

В рамках диспансеризации также проводят анализ кала на скрытую кровь, общий и биохимический анализы крови. Их результаты могут косвенно указывать на необходимость эндоскопии. Врач призвала своевременно проходить диспансеризацию и соблюдать правила здорового питания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.