Фрукты, орехи: врач рассказала, какие продукты нормализуют работу кишечника
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Гастроэнтеролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» София Кардашова рассказала, какие продукты могут улучшить здоровье кишечника человека, сообщает «Вечерняя Москва».
Кишечник является одним из самых важных органов, от которого во многом зависит иммунитет человека. По мнению эксперта, для поддержания эффективной работы кишечника и всего ЖКТ нужна сбалансированная диета, обогащенная клетчаткой.
«Полезны будут: фрукты, овощи, листовой салат, все виды лука, чеснок, бобовые, орехи, цельнозерновые продукты, цикорий, оливковое масло первого отжима», — рекомендовала Кардашова.
Например, оливковое масло, как отметила гастроэнтеролог, будет полезно для организма человека, так как в нем содержится множество полифенолов. Они оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника.