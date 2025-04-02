Фрукты, орехи: врач рассказала, какие продукты нормализуют работу кишечника

Кишечник является одним из самых важных органов, от которого во многом зависит иммунитет человека. По мнению эксперта, для поддержания эффективной работы кишечника и всего ЖКТ нужна сбалансированная диета, обогащенная клетчаткой.

«Полезны будут: фрукты, овощи, листовой салат, все виды лука, чеснок, бобовые, орехи, цельнозерновые продукты, цикорий, оливковое масло первого отжима», — рекомендовала Кардашова.

Например, оливковое масло, как отметила гастроэнтеролог, будет полезно для организма человека, так как в нем содержится множество полифенолов. Они оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника.