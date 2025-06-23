Флюс, периодонтит и боль: почему нужно вставлять новую пломбу вместо выпавшей

Врач Мышкин: из-за выпавшей пломбы в зубе может быть вторичный кариес

Длительное отсутствие пломбы в зубе может привести к развитию вторичного кариеса и воспалению тканей, сообщил РИАМО стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Даниил Мышкин.

«Глубокий кариес может дойти до нерва, что вызовет пульпит — острое воспаление с сильной болью. И далее периодонтит — воспаление тканей, окружающих зуб», — сказал Мышкин

По его словам, в худших вариантах развивается абсцесс и появляется так называемый флюс — скопление гноя у корня, сопровождаемое сильным отеком десны и щеки.

Доктор добавил, что также не исключен риск распространения инфекции в челюсть, шею или даже редких случаях в мозг. Стоит помнить, что хронический очаг воспаления в полости рта влияет на иммунитет, может провоцировать болезни сердца, почек и других органов.

Ранее главврач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Алина Дмитрова рассказала РИАМО, что коварство скрытого кариеса в том, что он развивается незаметно, разрушая зуб изнутри, пока внешне все кажется идеальным.