Врач рассказала, как распознать и победить скрытый кариес

Белоснежная улыбка — не всегда показатель здоровья зубов. Коварство скрытого кариеса в том, что он развивается незаметно, разрушая зуб изнутри, пока внешне все кажется идеальным. Он может в один момент превратиться в серьезную проблему, сообщила РИАМО главврач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Алина Дмитрова.

«Он выбирает труднодоступные места, куда не проникает зубная щетка: глубокие фиссуры — естественные бороздки на жевательных зубах, где скапливаются бактерии, межзубные промежутки, особенно если не пользоваться нитью или ирригатором, область под десной — прикорневая зона, где налет скапливается незаметно, пространство вокруг старых пломб и коронок — со временем здесь образуются микрощели, идеальные для размножения бактерий», — сказала Дмитрова.

Она пояснила, что скрытый кариес — не всегда следствие плохой гигиены. Его провоцируют недостаток минералов (фтора, кальция), делающий эмаль уязвимой, сухость во рту — снижение слюноотделения уменьшает естественную защиту, генетическая предрасположенность — врожденная тонкость эмали, любовь к сладкому и кислому — такие продукты создают идеальную среду для бактерий, неправильный прикус — затрудняет очищение некоторых участков.

Симптомы и лечение

Как предупредила стоматолог, на ранних стадиях симптомы почти незаметны, но есть тревожные сигналы. Среди них чувствительность к холодному, горячему, сладкому, тусклые пятна на эмали (белые или темные), неприятный запах изо рта, не связанный с пищей, дискомфорт при жевании — будто что-то мешает.

«Если появился хотя бы один из этих признаков — пора к стоматологу», — добавила доктор.

По ее словам, современные методы диагностики позволяют выявить кариес даже под пломбой или коронкой. Сейчас лечить его можно разными методами: от щадящих до серьезного вмешательства. Это может быть реминерализация (если кариес только начался, эмаль укрепляют гелями с фтором и кальцием), инфильтрация (лечение без сверления, с помощью полимерного состава), пломбирование (при поражении дентина поврежденные ткани удаляют и ставят пломбу), вкладки или коронки (если разрушения значительные).

Как защититься от скрытого кариеса

Для профилактики нужно чистить зубы два раза в день, использовать нить и ирригатор, регулярно осматриваться у стоматолога (раз в полгода).

Важны профессиональная гигиена — удаление налета и камня, сбалансированное питание — меньше сахара, больше овощей, сыра, орехов, фторирование — укрепление эмали специальными составами.