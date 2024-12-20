Флагманский центр ГКБ № 1 им Пирогова открыли в Москве

Флагманский центр городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова открыли в Москве. Благодаря новому стандарту средняя скорость оказания помощи в столице выросла в 1,5 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это уже пятый флагман в Москве. Почти готов и шестой — на базе больницы им. Буянова», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

После реконструкции знаменитая первая городская получила современное здание, оснащенное по последнему слову медицинской техники. В новом корпусе находится уникальный операционный блок с 11 операционными, каждая из которых специализируется на определенном направлении.

Речь идет о гибридной операционной, где можно использовать телемедицину и проводить ангиографические операции; нейрохирургической, ортопедической, травматологической, офтальмологической и др.

Также впервые в медучреждении появилась цифровая операционная, где можно проводить высокотехнологичные операции.

размещение стационарных лечебных и диагностических отделений на 3–7 этажах стало еще одним преимуществом нового флагманского центра. Сюда будут переводить пациентов для дальнейшего лечения, что позволит использовать все ресурсы корпуса как для срочной, так и для плановой помощи.

Кроме флагманских центров на новый уровень работы перешли отремонтированные приемные отделения ключевых детских и взрослых стационаров. Это гарантирует высокое качество лечения при любых неотложных ситуациях.

Ранее стало известно, что столичные поликлиники, больницы, центры «Мои Документы» и Дворцы бракосочетания впервые украсили к Новому году в рамках проекта «Зима в Москве».