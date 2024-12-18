Больницы и поликлиники в Москве впервые украсили к Новому году

В столице впервые украсили к Новому году поликлиники, больницы, центры «Мои Документы» и Дворцы бракосочетания в рамках проекта «Зима в Москве», сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Привычный новогодний маршрут по столице дополнится „Добрыми елками“ с теплыми пожеланиями. Кроме того, мы впервые открываем зимний семейный фестиваль во Дворце пионеров на Воробьевых горах», — отметила Ракова.

В ЦУМе, на Ильинских воротах, на Неглинной улице и других местах установят «Добрые елки». На каждой из них гости смогут прочесть теплые пожелания на будущий год.

Москвичи могут принять участие в праздничной программе центров «Мои Документы». Для гостей подготовили мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, рисованию картин. Также москвичи смогут сделать фото радужки глаза.

Взрослые и детские поликлиники украсили новогодними экспозициями, шарами и елками. Также для москвичей подготовили праздничную иллюминацию.

Проект «Зима в Москве» предлагает жителям и гостям столицы принять участие в зимних развлечениях с 1 декабря до 28 февраля. Для них подготовили свыше 1,9 тыс. локаций с различными праздничными мероприятиями.

В рамках проекта в столице пройдут фестивали «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие» и т. д. Информация о проекте представлена на сайте.